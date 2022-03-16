Украинские военные уничтожили гаубичный дивизион оккупанта в Сумской области: видео

ВСУ уничтожили российский гаубичный дивизион 2С19 "Мста-С".
В ночь на 16 марта украинские военные уничтожили артиллерийский дивизион оккупанта. Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
"Бойцам ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось. Результаты оцените сам", – говорится в сообщении.
Напомним, Генштаб ВСУ показал видео уничтожения колонны военной техники оккупантов в Киевской области.