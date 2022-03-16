Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Украинские военные уничтожили гаубичный дивизион оккупанта в Сумской области: видео

Украинские военные уничтожили гаубичный дивизион оккупанта в Сумской области: видео

Дата публикации
Просмотры
10к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные уничтожили гаубичный дивизион оккупанта в Сумской области: видео

скриншот с видео/ВСУ

ВСУ уничтожили российский гаубичный дивизион 2С19 "Мста-С".

В ночь на 16 марта украинские военные уничтожили артиллерийский дивизион оккупанта. Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"Бойцам ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось. Результаты оцените сам", – говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб ВСУ показал видео уничтожения колонны военной техники оккупантов в Киевской области.

Следующая публикация