Украинские военные уничтожили российский танк на Черниговщине благодаря информации из чат-бота: фото

СБУ просит продолжать посылать информацию о передвижении врага в официальный чат-бот.

Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк благодаря информации о его расположении, поступающей от украинцев в официальный чат-бот в Telegram.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и рассказала, как сообщать спецслужбу о вражеской технике.

"На этом фото – очередной российский танк, подбитый нашими ВСУ вблизи села Великая Весь на Черниговщине. А еще – это один из примеров того, насколько эффективно работает официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot ", – говорится в сообщении.

В СБУ просят украинцев продолжать сообщать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов. Каждое сообщение сначала проверяет СБУ, а затем передает на отработку военным.

Информацию в СБУ просят присылать четко и структурированно:

1. Город, область происшествия, время обнаружения, геолокация (если возможно);

2. количественный состав замеченных сил противника и их тип;

3. дополнительная информация о направлениях движения и целях;

4. особенные приметы подозрительных лиц.

"Уничтожаем оккупантов дальше! Вместе победим!", — добавили в СБУ.

Напомним, на Черниговщине сбили вражеский самолет.

Как сообщалось ранее, только за минувшие сутки от обстрелов российских оккупантов погибли 17 человек в Черниговской области, еще 13 – травмированы.