Украинские военные уничтожили семерых россиян и радиолокационную станцию на Херсонщине

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 россиян. Также наши бойцы покончили с радиолокационной станцией «Зоопарк-1» на Херсонщине.

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Напомним, российские оккупанты пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацию Вооруженным Силам Украины. Потому местных жителей просят по возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

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