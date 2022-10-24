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Украинские военные уничтожили семерых россиян и радиолокационную станцию на Херсонщине

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Украинские военные уничтожили семерых россиян и радиолокационную станцию на Херсонщине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные продолжают уничтожать врага.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 россиян. Также наши бойцы покончили с радиолокационной станцией «Зоопарк-1» на Херсонщине.

Напомним, российские оккупанты пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацию Вооруженным Силам Украины. Потому местных жителей просят по возможности выехать на подконтрольную Украине территорию.

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Дата публикации
Просмотры
126
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