Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан"

ВСУ снова дали врагу отпор.

Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных сил ВС Украины снова сбили вражеские беспилотники.

Об этом в социальных сетях сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе «Shahed-136/131» и БПЛА ОТР «Орлан-10».

«Продолжаем борьбу с оккупантом! Держим небо!», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили пять дронов-камикадзе российской армии в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
194
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация