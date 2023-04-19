Украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан"

Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования «Восток» Воздушных сил ВС Украины снова сбили вражеские беспилотники.

Об этом в социальных сетях сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе «Shahed-136/131» и БПЛА ОТР «Орлан-10».

«Продолжаем борьбу с оккупантом! Держим небо!», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили пять дронов-камикадзе российской армии в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.