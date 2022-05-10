Украинские военные уничтожили уже 26 тысяч российских солдат – Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

Украинские военные уничтожили уже 26 тысяч российских солдат – Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

По состоянию на 10 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 26 тысяч человек. Данные уточняются.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 10.05 ориентировочно составили:

личного состава 26000 (+350) человек ликвидировано;

танков ‒ 1170 (+25) ед;

боевых бронированных машин 2808 (+44) ед;

артиллерийских систем – 519 (+6) ед;

РСЗО – 185 (+0) ед;

средства ПВО – 87 (+0) ед;

самолетов – 199 (+0) ед;

вертолетов – 158 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3);

крылатые ракеты – 94 (+0);

корабли / катера — 12 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 1980 (+10) ед;

специальная техника – 41 (+0).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 76-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: