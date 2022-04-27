Украинские военные уничтожили в Луганской области ударный беспилотник оккупантов "Куб-БЛА": фото

Во вторник, 26 апреля, украинские военные в Луганской области сбили вражеский беспилотник "Куб-БЛА".

Бойцы ВСУ сперва дезориентировали российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА", после чего успешно его уничтожили.

Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

"Это фото российского высокоточного ударного беспилотного летательного аппарата "Куб-БЛА". Как отмечают российские пропагандисты, преимуществами комплекса является скрытый запуск, высокая точность бомбомета, бесшумность и простота в пользовании. Но именно такой "аналоговнет" вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА такого типа представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года в Киевской област российские оккупанты впервые осуществили боевое применение этого беспилотника.

"Не слушайте роспропаганду, все их "уникальное" вооружение очень хорошо горит, падает и тонет", — говорят украинские воины.

Напомним, на Днепропетровщине утром 27 апреля подразделение противовоздушной обороны ВСУ сбило российскую ракету.

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