Украинские военные успешно минусуют захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ

За сутки уничтожены 790 окупантов, 47 артиллерийских систем и 1529 БпЛА.

ВСУ на передовой

ВСУ на передовой / © Getty Images

За прошедшие сутки российские оккупантры потеряли еще 790 солдат, а также танки и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 3 марта в Facebook.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 03.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 268 520 (+790)

  • танков — 11 718 (+5)

  • боевых бронированных машин — 24 131 (+20)

  • артиллерийских систем — 37 842 (+47)

  • РСЗО — 1 665

  • средства ПВО — 1 319 (+6)

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 348

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 154 698 (+1 529)

  • крылатые ракеты — 4 384

  • корабли / катера — 30 (+1)

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 80 992 (+235)

  • специальная техника — 4 076

Потери российской захватнической армии по состоянию на 3 марта / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, оккупанты перегруппировываются и готовятся к большему наступлению. Российские захватчики сейчас пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск, пытаясь компенсировать потерю спутниковой связи.

