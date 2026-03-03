- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинские военные успешно минусуют захватчиков: Генштаб обновил данные о потерях РФ
За сутки уничтожены 790 окупантов, 47 артиллерийских систем и 1529 БпЛА.
За прошедшие сутки российские оккупантры потеряли еще 790 солдат, а также танки и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 3 марта в Facebook.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 03.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 268 520 (+790)
танков — 11 718 (+5)
боевых бронированных машин — 24 131 (+20)
артиллерийских систем — 37 842 (+47)
РСЗО — 1 665
средства ПВО — 1 319 (+6)
самолетов — 435
вертолетов — 348
БпЛА оперативно-тактического уровня — 154 698 (+1 529)
крылатые ракеты — 4 384
корабли / катера — 30 (+1)
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 80 992 (+235)
специальная техника — 4 076
Напомним, оккупанты перегруппировываются и готовятся к большему наступлению. Российские захватчики сейчас пытаются чаще атаковать украинские логистические каналы и проводить перегруппировку своих войск, пытаясь компенсировать потерю спутниковой связи.