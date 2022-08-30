Украинские военные увеличили потери врага за сутки до 82 россиян и 30 единиц техники

Ракетно-артиллерийские подразделения, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери врага за сутки до 82 россиян и 30 единиц техники.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

Среди которых – зенитно-ракетная система С-300, танки Т-72, 11 гаубиц «Мста-Б», трехреактивные системы залпового огня «Град» и Ураган», тяжелая огнеметная система «Сонцепек», самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С» и 120 мм мобильный миномет, самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С», противотанковая управляемая ракета, шесть единиц бронированной техники и три склада боеприпасов в районе Берислава, Высокополье.

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Переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львове, уничтожена.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. Сейчас во временно оккупированном Херсоне и области все чаще слышны взрывы, местных жителей призывают находиться в укрытиях.

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