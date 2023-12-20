Украинские военные в Херсонской области феерически уничтожили танк оккупантов (видео)

Танк уже находился возле лесополосы и горел, но это еще не был конц.

Украинские военные феерически уничтожили российский танк Т-80БВМ. После попадания дроном-камикадзе тяжелая техника россиян эпически взорвалась.

Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале журналиста Юрия Бутусова.

Как отмечается, российский танк Т-80БВМ двигался в сторону Крынок на левобережье Херсона. Однако впоследствии экипаж изменил планы и откатился в сторону лесов, где его обнаружили и нанесли по нему удар украинские военные FPV-дроном "Птиц Мадяра".

Танк уже находился возле лесополосы и пылал, но это еще не было конца. Буквально через несколько секунд в него попал еще один беспилотник, после чего раздался мощный взрыв.

Украинские военные в Херсонской области феерически уничтожили танк оккупантов

Напомним, что Россия сосредоточила на всей линии фронта более 3000 танков, из которых 1000 – на Купянском направлении.

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