Украинские военные в Оленовке не были убиты ракетой HIMARS – ООН

Глава ООН по правам человека опроверг заявление Москвы о том, что бойцы ВСУ в Оленовке были убиты ракетой.

Об этом сообщает Reuters.

Справедливость должна быть восстановлена

Очевидно, что заключенные, содержащиеся в контролируемом Россией изоляторе в Оленовке на востоке Донецкой области, погибли в результате очевидного взрыва. На видеоматериалах видны сгоревшие остатки тюрьмы и обугленные тела.

После теракта министерство обороны России заявило, что "бойцы ВСУ погибли в результате удара американской ракетой HIMARS". Киев утверждает, что оккупанты устроили взрыв в тюрьме, чтобы скрыть жестокое обращение с украинскими пленными.

"Военнопленные, получившие ранения или погибшие в Оленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда была известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность", — подчеркнул Верховный комиссар по правам человека Волкер Тюрк.

Проведя многочисленные интервью с пострадавшими и проанализировав дополнительную информацию, ООН заявила, что "инцидент" не был вызван ракетой HIMARS.

Однако в ведомстве добавили, что не установили источник взрыва, но будут продолжать расследование. Как известно, Россия не удовлетворила запросы на доступ к находящимся под временным контролем России частям Украины и не предоставила соответствующих гарантий безопасности для посещения места.

Напомним, ночью 28 июля 2022 года российские войска нанесли удар по исправительной колонии №120 во временно захваченной Оленовке Донецкой области. В результате взрыва в помещении, где находились пленные, погибли по меньшей мере 50 воинов ВСУ. Все, что известно об атаке, читайте в материале.

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