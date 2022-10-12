Украинские военные выполнили 300 огневых задач и уничтожили 23 россиян

Украинские военные нанесли авиационные удары преимущественно армейской авиацией по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов на Бериславщине и в Николаевском районе.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Украинские военные ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнили 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 россиянина, грузовой и бронированный автомобиль, ударный БПЛА типа «Шахед», состав боеприпасов неподалеку от Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены две вражеские самоходные артиллерийские установки Гвоздика и БТР.
Напомним, что украинские военные уже знают, как обезвреживать иранские дроны-камикадзе. Их сбивали как из стрелкового оружия, ЗРК и истребителей.
Военный эксперт объяснил, что Shahed-136 представляет опасность не для военных, а для гражданских людей, а также стационарных гражданских объектов.
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