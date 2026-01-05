Украинские военные взяли в плен агента РФ в Купянске: видео

ВСУ (иллюстративное фото) / © СБУ

Спецназначители 8-го полка Сил специальных операций (ССО) обнаружили и взяли в плен российского агента, корректировавшего удары по украинским позициям в Купянске.

Об этом сообщает 8-й полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

Как сообщили военные, информацию о наличии вражеского информатора в городе получили благодаря радиоперехватам. Противник действовал скрытно: он постоянно менял локации, прячась в плотной городской застройке.

По словам пресс-службы ССО, поисковая операция осложнялась большим количеством потенциальных укрытий и огневых позиций в Купянске. В результате длительной и кропотливой работы группа ССО установила местонахождение корректировщика и провела успешное задержание.

«За оборону Купянска и успешное выполнение боевых задач в направлении бойцы Сил специальных операций получили награды и отличия. В частности, оператор ССО „Борисфен“ удостоен ордена „За мужество“ I степени, который он получил из рук Президента Украины», — отметили в пресс-службе.

Внимание! Видео 18+, содержащая ненормативную лексику!

Напомним, в оккупированном Алчевске пьяные солдаты 88-й бригады РФ попали в ДТП, погиб комбриг 136-й бригады Эрик Селимов и еще трое его подчиненных.

Также третий армейский корпус обнародовал расследование о механизме принудительной вербовки иностранцев в армию РФ, которых через сфабрикованные уголовные дела отправляют на войну в Украину.