Украинские военные за месяц уничтожили 72 российские "тяжелые" целы: феерическое видео

Оккупанты недосчитались одной системы ПВО и РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой.

Украинские военные из подразделения ЦСО "А" СБУ "Белый волк" феерически уничтожили 72 российские цели.

Соответствующее видео было опубликовано в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, наши военные очень любят уничтожать оккупантов вместе с их техникой и укрепленными позициями. За месяц спецназовцы "отминусовали" восемь российских танков, восемь ББМ и два военных грузовика.

Кроме того, оккупанты недосчитались одной системы ПВО и РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой, 39 фортификационных объектов, семь огневых позиций и один склад с боеприпасами.

Украинские военные за месяц уничтожили 72 российские "тяжелые" цели

Напомним, что ВСУ показали яркое уничтожение оккупантов под Крынками.

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