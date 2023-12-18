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Украинские военные за неделю уничтожили 21 российский танк и пушку МТ-12 "Рапира" (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Украинские военные за неделю уничтожили 21 российский танк и пушку МТ-12 "Рапира" (видео)

Фото: koketke.ru

За неделю у окупантов минус 21 танк и 11 БМП.

Украинские бойцы из бригады "Рубеж" Гвардии наступления на прошлой неделе уничтожили 21 российский танк, более десятка БМП и один БТР.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, за прошедшую неделю нанесли врагу существенные потери.

В течение прошлой недели уничтожено:

  • 21 танк
  • 11 БМП
  • 1 БТР
  • 18 ББМ
  • 36 единиц автомобильной техники
  • 1 РСЗО
  • 3 состава БК
  • 1 КШМ
  • 4 комплекса РЭБ
  • 3 состава БК

Клименко также показал видео, как украинские артиллеристы уничтожили пушку окупантов МТ-12 "Рапира", которую захватчики пытались замаскировать в лесу.

Украинские военные за неделю уничтожили 21 российский танк

Украинские военные за неделю уничтожили 21 российский танк

Напомним, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев.

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Дата публикации
Просмотры
225
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