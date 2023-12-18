Украинские военные за неделю уничтожили 21 российский танк и пушку МТ-12 "Рапира" (видео)

За неделю у окупантов минус 21 танк и 11 БМП.
Украинские бойцы из бригады "Рубеж" Гвардии наступления на прошлой неделе уничтожили 21 российский танк, более десятка БМП и один БТР.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи на линии фронта по восточным и южным направлениям, за прошедшую неделю нанесли врагу существенные потери.
В течение прошлой недели уничтожено:
- 21 танк
- 11 БМП
- 1 БТР
- 18 ББМ
- 36 единиц автомобильной техники
- 1 РСЗО
- 3 состава БК
- 1 КШМ
- 4 комплекса РЭБ
- 3 состава БК
Клименко также показал видео, как украинские артиллеристы уничтожили пушку окупантов МТ-12 "Рапира", которую захватчики пытались замаскировать в лесу.
Напомним, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев.
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