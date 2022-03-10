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Украинские военные за сутки ликвидировали двух командиров полка армии РФ

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Украинские военные за сутки ликвидировали двух командиров полка армии РФ

фото/fightforua.org

ВСУ наносят мощние удары по врагу.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали двух командиров полка российской армии и нанесли противнику не менее семи мощных ударов.

Об этом сегодня, 10 марта, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

"В течение вчерашних суток наши вооруженные силы нанесли не менее семи мощных ударов по противнику, уничтожены два командира полка армии РФ. Это произошло на направлении Бровары, на направлении Изюм, Николаев, Никополь, Кривой Рог", — сказал он.

Напомним, в Киевской области вооруженные силы ликвидировали командира полка российской армии полковника А. Захарова.

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