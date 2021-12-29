Украинские военные задержали на российской границе группу нелегальных мигрантов

Нарушители собирались незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска.

Украинские пограничники на российской границе задержали группу нелегальных мигрантов из пяти человек, оказавшихся гражданами Узбекистана.

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ.

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"Вчера ночью (28 декабря – ред.) военнослужащие Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, по упреждающей информации оперативных сотрудников, задержали на украинско-российской границе пять человек. Все задержанные оказались гражданами Узбекистана", — говорится в сообщении.

Как отмечают пограничники, нарушители преследовали цель незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку имели запрет въезда на территорию России.

Военным удалось задержать нелегалов. Теперь мигрантам грозит административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения.

Прессслужба ГНС сообщает, что в отношении иностранцев составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП, где совершение правонарушения группой лиц является обстоятельством, отягчающим наказание.

Напомним, во время спецоперации СБУ в Киеве была прекращена деятельность преступной группировки, занимавшейся подделкой удостоверений представителей дипломатической мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фальшивые документы продавали нелегалам из стран Ближнего Востока для пересечения границы с "дипломатическим" иммунитетом без пограничных и таможенных процедур.

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