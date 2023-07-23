Украинские военные зафиксировали вылет вражеской стратегической авиации: немедленно в укрытие

Продолжается неспокойная ночь на 23 июля 2023 года.

Зафиксирован вылет стратегической авиации Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

"В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

Через некоторое время в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!", — добавили в Воздушных Силах ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают, что на воздух поднято 4 Ту-22м3.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Также в результате ночной российской атаки на Одессу есть погибший. Представители власти уже выразили свои соболезнования семье погибшего.

Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.

К тому же в Одессе в результате вражеской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор: из-под завалов достали икону-покровительницу города.