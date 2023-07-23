Украинские военные зафиксировали вылет вражеской стратегической авиации: немедленно в укрытие

Продолжается неспокойная ночь на 23 июля 2023 года.
Зафиксирован вылет стратегической авиации Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
"В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
Через некоторое время в ряде украинских областей была объявлена воздушная тревога.
"Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!", — добавили в Воздушных Силах ВСУ.
Мониторинговые каналы сообщают, что на воздух поднято 4 Ту-22м3.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
Также в результате ночной российской атаки на Одессу есть погибший. Представители власти уже выразили свои соболезнования семье погибшего.
Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.
Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.
Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.
Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.
К тому же в Одессе в результате вражеской атаки разрушен Спасо-Преображенский собор: из-под завалов достали икону-покровительницу города.
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