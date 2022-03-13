Украинские военные захватили российский комплекс РЭБ, теперь он будет работать против оккупантов

Теперь российская техника будет работать против самого захватчика.
Вооруженные силы Украины захватили русский комплекс радиоэлектронной борьбы. Теперь он будет работать против врага.
Об этом сегодня, 13 марта, сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.
Технику украинские защитники захватили за прошедшие сутки.
Напомним, на Харьковщине пограничники остановили колонну оккупантов, точным выстрелом они уничтожили российский бронированный автомобиль "Тигр", который шел в начале колонны. В ответ захватчики открыли огонь, но пограничники получили помощь от бойцов ВСУ, так что врагу пришлось отступить. Кроме подбитого "Тигра", оккупанты потеряли также самоходную артиллерию.