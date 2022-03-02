Украинские военные закрепляются на окраине Горловки и готовятся к дальнейшему наступлению — Арестович

Впервые на 7-й день войны украинские подразделения перешли в наступление на отдельном направлении на Донбассе.

Украинские военные закрепляются на окраине Горловки и готовятся к дальнейшему вероятному наступлению.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга в среду, 2 марта.

"Зона ООС. Там приятные новости. Большинство наших подразделений удерживают позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляются, возможно будут развивать наступление, что не может не быть приятной новостью, потому что впервые на 7 день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении и я думаю, что это – не последнее наступление, не последнее контрнаступление и будет время, скоро придет, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только и защищать", — сказал он.