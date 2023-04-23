Украинские военные заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области — ISW

Российские военные блоггеры предоставили достаточно геолокационных кадров и текстовых отчетов, чтобы подтвердить, что украинские силы заняли позиции на восточном (левом берегу) Херсонской области на 22 апреля 2023 года.

Пока непонятно, в каком масштабе это произошло и с какими намерениями.

Об этом пишут аналитики ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные одним из российских военных блоггеров 22 апреля, показывают, что украинские войска заняли позиции на берегу Днепра севернее Олешек (7 км юго-западнее Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе E97, а также западнее от Дачи (10 км к югу от г. Херсона).

Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова в реках Конка и Чайка менее чем в полукилометре севернее геолокированных украинских позиций возле Антоновского моста.

20 и 22 апреля россияне утверждали, что украинские войска неделями удерживали позиции на восточном берегу Херсонской области, установили стабильные линии поставок к этим позициям и регулярно совершают боевые вылета в этом районе, что указывает на отсутствие российского контроля над этим районом.

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Боевая карта другого российского военного блоггера утверждала, что по состоянию на 22 апреля российские войска не контролируют некоторые острова в дельте реки Днепр юго-западнее Херсона, что свидетельствует о возможном продвижении Украины на этих островах.

Другие россияне жаловались, что медленная скорость огня российской артиллерии из-за чрезмерной централизации российского военного командования позволила украинским силам высадиться на восточном берегу.

Возможно, российские силы предпочитают поддерживать оборону в таких городах, как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра без экипажа.

Степень и намерения этих позиций Украины остаются непонятными, как способность и желание Украины поддерживать устойчивые позиции в этой сфере.

В ISW заверили, что изменят карту с территорией на восточном берегу реки Днепр на контролируемую Украиной только сейчас, поскольку это первый случай, когда аналитики наблюдают надежные геолокационные изображения украинских позиций на восточном берегу вместе с российскими сообщениями из источников о постоянном присутствии там украинцев.

Напомним, что ранее мы сообщали, что российская армия для обстрелов Херсонской области преимущественно использует воздушный способ атак. Оккупанты запускают управляемые авиабомбы.

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