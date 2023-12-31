Украинские военные запустили более 70 беспилотников по целям в РФ и поразили многие из них ISW

Россияне утверждают, что беспилотников было всего 32.

Украинские войска нанесли большую серию ударов по целям в России в ночь на 30 декабря и самого 30 декабря.

Об этом информирует Институт исследования войны ISW.

Украинские источники в спецслужбах сообщили западным и украинским СМИ, что украинские войска запустили более 70 беспилотников против 30 декабря по объектам российской военной инфраструктуры и ОПК вблизи Москвы, Белгорода, Тулы, Твери и Брянска.

Сообщается, что украинские источники безопасности охарактеризовали эти удары как ответ на российские удары 29 декабря, которые являлись крупнейшей серией беспилотных и ракетных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 30 декабря российские войска перехватили 32 украинских беспилотника в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

Разница между этими российскими и украинскими цифрами может свидетельствовать о том, что украинские войска нанесли удары по многим из запланированных целей, как предположили украинские источники безопасности западным и украинским СМИ.

Сообщается, что украинские силы нанесли удар по заводу Кремень Эл в городе Брянск, который является вторым по величине производителем микроэлектроники в России, 90 процентов продукции которого, как сообщается, являются компонентами российского военного оборудования и систем.

На геолокационных кадрах, опубликованных 30 декабря, видны взрывы над Брянском.

В Минобороны РФ заявили, что российские ПВО сбили 12 украинских реактивных снарядов РСЗО в Белгородской области 29 декабря и еще несколько украинских реактивных снарядов РСЗО вблизи Белгорода в течение суток 30 декабря.

Также читайте Чехия отказалась от участия в Совбезе ООН из-за взрывов в Белгороде

Как сообщается, источники в украинских службах безопасности сообщили западным и украинским СМИ, что украинские удары 30 декабря были направлены по российским военным объектам вблизи города Белгород.

30 декабря российские войска нанесли меньшее количество ракетных и беспилотных ударов по Украине после обширной серии российских ударов 29 декабря. Украинские военные официальные лица сообщили, что российские войска запустили 10 беспилотников Шахед-136/-131 по целям на юге Украины, "Искандер"-М по городу Запорожье, неопределенное количество ракет Х-59 по городам Днепр и Одесса и шесть неопределенных ракет по городу Харьков.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы перехватили пять беспилотников, ракету "Искандер-М" и одну из ракет Х-59. Сообщается, что российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в городе Харькове, предприятию в городе Одесса и офису Уполномоченного Украины по правам человека в Херсоне.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря в результате серии ударов России погибли 39 человек, 159 были ранены, а также пострадали сотни гражданских объектов.

29 декабря The Economist сообщил, что источник в украинском оборонно-промышленном комплексе заявил, что российские удары 29 декабря были в основном направлены по объектам оборонной промышленности в Украине, в том числе связанным с украинским производством ракет и беспилотников. Российские удары по украинским оборонно-промышленным объектам, вероятно, преследуют цель помешать Украине развить ключевые мощности для поддержки операций для длительных военных усилий и помешать усилиям Украины искать западных партнеров для совместного производства в Украине.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Силы обороны Украины якобы нанесли удар ракетами "Ольха" и реактивными снарядами "Vampire" чешского производства по российскому городу Белгороду. Военное ведомство государства-агрессорки утверждает, что жители города пострадали в результате работы российской ПВО, сбившей некоторые ракеты и снаряды.

Напомним, накануне, 29 декабря состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по просьбе Украины и еще около 30 стран-членов ООН после крупнейшего с начала полномасштабного вторжения воздушного удара РФ по Украине, унесшего жизни 39 жителей Украины.

Читайте также: