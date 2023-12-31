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Украинские военные запустили более 70 беспилотников по целям в РФ и поразили многие из них ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Украинские военные запустили более 70 беспилотников по целям в РФ и поразили многие из них ISW

Украинские источники безопасности охарактеризовали эти удары как ответ на российские удары 29 декабря

Россияне утверждают, что беспилотников было всего 32.

Украинские войска нанесли большую серию ударов по целям в России в ночь на 30 декабря и самого 30 декабря.

Об этом информирует Институт исследования войны ISW.

Украинские источники в спецслужбах сообщили западным и украинским СМИ, что украинские войска запустили более 70 беспилотников против 30 декабря по объектам российской военной инфраструктуры и ОПК вблизи Москвы, Белгорода, Тулы, Твери и Брянска.

Сообщается, что украинские источники безопасности охарактеризовали эти удары как ответ на российские удары 29 декабря, которые являлись крупнейшей серией беспилотных и ракетных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 30 декабря российские войска перехватили 32 украинских беспилотника в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

Разница между этими российскими и украинскими цифрами может свидетельствовать о том, что украинские войска нанесли удары по многим из запланированных целей, как предположили украинские источники безопасности западным и украинским СМИ.

Сообщается, что украинские силы нанесли удар по заводу Кремень Эл в городе Брянск, который является вторым по величине производителем микроэлектроники в России, 90 процентов продукции которого, как сообщается, являются компонентами российского военного оборудования и систем.

На геолокационных кадрах, опубликованных 30 декабря, видны взрывы над Брянском.

В Минобороны РФ заявили, что российские ПВО сбили 12 украинских реактивных снарядов РСЗО в Белгородской области 29 декабря и еще несколько украинских реактивных снарядов РСЗО вблизи Белгорода в течение суток 30 декабря.

Как сообщается, источники в украинских службах безопасности сообщили западным и украинским СМИ, что украинские удары 30 декабря были направлены по российским военным объектам вблизи города Белгород.

30 декабря российские войска нанесли меньшее количество ракетных и беспилотных ударов по Украине после обширной серии российских ударов 29 декабря. Украинские военные официальные лица сообщили, что российские войска запустили 10 беспилотников Шахед-136/-131 по целям на юге Украины, "Искандер"-М по городу Запорожье, неопределенное количество ракет Х-59 по городам Днепр и Одесса и шесть неопределенных ракет по городу Харьков.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы перехватили пять беспилотников, ракету "Искандер-М" и одну из ракет Х-59. Сообщается, что российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре в городе Харькове, предприятию в городе Одесса и офису Уполномоченного Украины по правам человека в Херсоне.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 29 декабря в результате серии ударов России погибли 39 человек, 159 были ранены, а также пострадали сотни гражданских объектов.

29 декабря The Economist сообщил, что источник в украинском оборонно-промышленном комплексе заявил, что российские удары 29 декабря были в основном направлены по объектам оборонной промышленности в Украине, в том числе связанным с украинским производством ракет и беспилотников. Российские удары по украинским оборонно-промышленным объектам, вероятно, преследуют цель помешать Украине развить ключевые мощности для поддержки операций для длительных военных усилий и помешать усилиям Украины искать западных партнеров для совместного производства в Украине.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Силы обороны Украины якобы нанесли удар ракетами "Ольха" и реактивными снарядами "Vampire" чешского производства по российскому городу Белгороду. Военное ведомство государства-агрессорки утверждает, что жители города пострадали в результате работы российской ПВО, сбившей некоторые ракеты и снаряды.

Напомним, накануне, 29 декабря состоялось экстренное заседание Совбеза ООН по просьбе Украины и еще около 30 стран-членов ООН после крупнейшего с начала полномасштабного вторжения воздушного удара РФ по Украине, унесшего жизни 39 жителей Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2997
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