Украинские военные затрофеили бронированный грузовик оккупантов "Торнадо-У": видео

Оккупанты потеряли практически новый грузовик.
Украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий захватили трофей — бронированный грузовик оккупантов "Урал" модели "Торнадо-У".
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.
"Торнадо-У – это российский грузовой автомобиль Урал-63704-0010. На нем установлена трехместная кабина, предусматривающая комплекс дополнительной защиты. В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер", — говорится в сообщении.
По словам украинских бойцов, грузовик оккупантов практически новый, в салоне кресла покрыты еще полиэтиленом.
Читайте также: