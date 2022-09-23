Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские военные затрофеили бронированный грузовик оккупантов "Торнадо-У": видео

Дата публикации
Просмотры
1015
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские военные затрофеили бронированный грузовик оккупантов "Торнадо-У": видео

скриншот с видео

Оккупанты потеряли практически новый грузовик.

Украинские военные на одном из направлений ведения боевых действий захватили трофей — бронированный грузовик оккупантов "Урал" модели "Торнадо-У".

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ.

"Торнадо-У – это российский грузовой автомобиль Урал-63704-0010. На нем установлена трехместная кабина, предусматривающая комплекс дополнительной защиты. В кабине грузовика есть вентиляция, отопление и кондиционер", — говорится в сообщении.

По словам украинских бойцов, грузовик оккупантов практически новый, в салоне кресла покрыты еще полиэтиленом.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация