Украинские военные завершили обучение в Польше по стандартам НАТО – Генштаб

В Польше состоялся курс по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО для украинских военных.

Проведение курса было организовано на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил, в рамках многостороннего сотрудничества с представителями США, Великобритании, Италии и Республики Польша.

Об этом сообщает Генштаб Украины.

В курсе приняли участие военнослужащие подразделений ЦВД ВСУ всех уровней военного управления, от тактического до стратегического.

Курс предусматривал насыщенную и интенсивную обучающую программу. В течение недели участники изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений по стандартам НАТО, оценки состояния гражданской среды, развертывания и функционирования центров гражданско-военного сотрудничества, а также перенимали международный опыт гражданско-военного. взаимодействия и защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах

В свою очередь, украинские CIMIC ознакомили международных партнеров с особенностями гражданско-военного сотрудничества ВСУ, в реалиях российско-украинской войны. Поделились собственным опытом работы, вручили памятные подарки и поблагодарили организаторов за поддержку украинского народа. “Недаром у нас говорят, что настоящие друзья познаются в беде. Мы безгранично благодарны нашим партнерам за всестороннюю поддержку украинской армии, народа и страны, за единство всего цивилизованного мира в борьбе против террористического режима России», – заявил представитель Центрального управления ЦВД Генерального штаба ВСУ полковник Юрий Иващенко.

По завершении курса все участники получили соответствующие международные сертификаты об успешном прохождении курса.

Напомним, 26 августа издание The Guardian сообщило, что командование НАТО провело секретное совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным на границе Польши.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный часто имеет секретные заседания с командованием НАТО. До недавнего времени эта информация от СМИ скрывалась. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он пояснил, что на таких совещаниях главнокомандующий рассказывает партнерам о тактике и стратегии ВСУ, а также о тактике российской армии и сообщает, что Украина еще нужна для успешного продвижения на фронте.

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