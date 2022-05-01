Украинские воины батальона "Сармат" в Донецкой области отмолотили российских оккупантов, которые попытались пойти в наступление

Украинские воины батальона "Сармат" в Донецкой области отмолотили российских оккупантов, которые попытались пойти в наступление

Украинские защитники отразили атаку врага.

В Донецкой области воины батальона "Сармат" дали бой российским оккупантам, попытавшимся штурмовать их позиции.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении.

"Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелковой"

В результате сражения был уничтожен 1 российский танк, огневые средства и живая сила противника.

Напомним, что российские оккупанты достали из складов длительного хранения военную технику и тянут ее в Украину. Техника необходима оккупантам для наступления на востоке.

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