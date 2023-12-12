Украинские воины ликвидировали оккупанта, решившего справить потребность на украинской земле (видео)

Очевидно, в свои последние секунды жизни россиянин очень пожалел, что посетил Украину.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта у Авдеевки. По вражеской цели отработали воины ЦСО "А" СБУ.
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.
"Этот оккупант пришел на нашу землю и решил пописать на нее возле Авдеевки. Так делать нельзя, поэтому воины ЦСО "А" СБУ с помощью вашего дрона (речь идет о сборе, который закрыли украинцы – ред.) мгновенно и смертельно его наказали", – отметил Стерненко.
Ранее спецназовцы "Азова" уничтожили российский танк FPV-дроном.
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