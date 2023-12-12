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Украинские воины ликвидировали оккупанта, решившего справить потребность на украинской земле (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Украинские воины ликвидировали оккупанта, решившего справить потребность на украинской земле (видео)

ВСУ ликвидировали оккупанта под Авдеевкой / Фото: Telegram / Сергей Стерненко

Очевидно, в свои последние секунды жизни россиянин очень пожалел, что посетил Украину.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта у Авдеевки. По вражеской цели отработали воины ЦСО "А" СБУ.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

ЦСО "А" СБУ дроном уничтожили оккупанта, который справлял нужду на украинскую землю

ЦСО "А" СБУ дроном уничтожили оккупанта, который справлял нужду на украинскую землю

"Этот оккупант пришел на нашу землю и решил пописать на нее возле Авдеевки. Так делать нельзя, поэтому воины ЦСО "А" СБУ с помощью вашего дрона (речь идет о сборе, который закрыли украинцы – ред.) мгновенно и смертельно его наказали", – отметил Стерненко.

Ранее спецназовцы "Азова" уничтожили российский танк FPV-дроном.

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Дата публикации
Просмотры
1749
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