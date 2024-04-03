Украинские воины показали, как наземные дроны прокладывают мины прямо под носом у россиян (видео)

ВСУ показали, как наземные дроны подкладывают мины прямо под носом российских оккупантов и их позиций. Кадры эффективного применения роботизированных наземных систем демонстрируют воины отдельной механизированной бригады.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Военная наука меняется прямо на глазах, практически в прямом эфире! Только посмотрите, как эти ползучие тихушники, наземные дроны ВСУ в несколько подходов подкладывают мины прямо под носом российских оккупантов и их позиций, после чего украинские операторы их дистанционно подрывают", — подчеркнул он. .

Как украинские наземные дроны прокладывают мины под носом у россиян

Ранее наши бойцы показали блистательную контрбатарейную борьбу против врага. В результате 12 российских самоходных артиллерийских установок 152 и 122 мм калибра уничтожены ударами FPV-дронов.

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