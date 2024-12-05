Украинские воины поразили боевую машину ЗРК "Тор М-2": какая ее стоимость

Это серьезная утрата для армии РФ.

Украинские бойцы поразили боевую машину ЗРК "Тор М-2". Задание выполнили операторы 412 ОББПС "NEMESIS" на Запорожском направлении.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем.

Сили беспилотных систем поразили боевую машину ЗРК "Тор М-2"

"БМ 9А331М2 Тор М-2 способен вести огонь на ходу, без остановок, имеет увеличенный боекомплект и оснащен современными ракетами, обеспечивающими расширенную зону поражения и повышенную точность", — говорится в сообщении.

Стоимость единицы оценивается примерно в 27 млн. долларов.

Ранее говорилось, что за три месяца подразделения ПВО Третьей штурмовой ликвидировали наибольшее количество вражеских беспилотников среди всех механизированных бригад СВ ВСУ. Это десятки российских "Ланцетов", "Орланов", ZALA, Supercam и другие.

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