Украинские воины провели учебную разведку боем возле оккупированного Крыма (фото)

Разведчики тренировались выполнять налет – внезапное нападение на определенный объект для захвата документов и образцов вооружения.

Вблизи административной границы с оккупированным Крымом разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины отработало так называемый "налет" на объект условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе командования объединенных сил ВСУ, опубликовав фото тренировок.

В сообщении говорится, что воины-разведчики вблизи оккупированного Крыма тренировались давать отпор врагу на близком расстоянии, отрабатывая разведку боем – внезапное нападение на определенный объект для захвата документов и образцов вооружения.

“После выдвижения на рубеж открытия огня, бойцы передвигаются на поле боя разными способами, взаимно прикрывая друг друга. Такой метод позволяет вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности”, — объяснил офицер группировки войск, подполковник Кирилл Холявко.

Напомним, ранее в северо-западной части Черного моря средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-Морских Сил Франции Auvergne провели тренировки типа PASSEX. Кроме того, Франция привлекла корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

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