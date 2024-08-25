Украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета (захватывающие кадры)

К сбитию российского дрона причастны силы армейской авиации.
Во время российской атаки украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета.
Видео распространяется в Сети.
Отмечается, что к сбитию российского дрона причастны силы армейской авиации.
На кадрах видно, как военный стреляет в БПЛА из пулемета – и через несколько секунд дрон падает.
Когда и где именно украинским защитникам удалось сбить вражеский дрон – неизвестно. Скорее всего, речь идет о сегодняшней атаке по Украине.
Добавим, по данным Воздушных сил, что купанты нанесли удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины. В частности, атакованы Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина. Также они атаковали 9 ударными беспилотниками типа "Shahed" из мыса Чауда – Крым. Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области.
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