Украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета (захватывающие кадры)

Во время российской атаки украинские воины сбили "шахед" с вертолета Ми-8 с помощью пулемета.

Видео распространяется в Сети.

Отмечается, что к сбитию российского дрона причастны силы армейской авиации.

На кадрах видно, как военный стреляет в БПЛА из пулемета – и через несколько секунд дрон падает.

Когда и где именно украинским защитникам удалось сбить вражеский дрон – неизвестно. Скорее всего, речь идет о сегодняшней атаке по Украине.

Добавим, по данным Воздушных сил, что купанты нанесли удар ракетами разных типов по прифронтовым областям Украины. В частности, атакованы Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Донетчина. Также они атаковали 9 ударными беспилотниками типа "Shahed" из мыса Чауда – Крым. Восемь "Шахедов" сбиты расчетами мобильных огневых групп в Николаевской области.

Атака РФ по Украине: захватывающее видео, как воины сбивали «шахед» с вертолета Ми-8 с помощью пулемета

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