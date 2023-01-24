Украинские воины сбили штурмовик оккупантов Су-25

Сегодня, 24 января, украинские защитники сбили самолет оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Силы обороны Украины в Донецкой области сбили еще один вражеский самолет СУ-25", — говорится в сообщении.

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Может уничтожать наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели, как вертолеты и транспортные самолеты.

Напомним, нацгвардейцы за два дня уничтожили 3 танка и 2 боевых машины пехоты оккупантов в Донецкой области, а пограничники у Бахмута разбили группу россиян, пытавшихся их атаковать: ликвидировали 8 оккупантов, еще 13 ранили.

Читайте также: