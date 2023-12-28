Украинские воины уничтожили живой состав и технику армии РФ на Левобережье Херсона (видео)

Россияне продолжают нести потери.
Так, ликвидированы бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, передвигавшиеся на БТР-82А. По врагу отработали экипажи FPV-дронов РУБпАК "Сова" и "Курьеры апостола Петра" черного батальона николаевских морпехов 501 отдельного батальона морской пехоты.
Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
Как отметил журналист, именно эта российская бригада понесла большие потери в конце ноября после ракетного удара во время награждения личного состава в оккупированной части Донецкой области.
Ранее ВСУ поразили группу российских пехотинцев под Авдеевкой. Враг понес потери.
Читайте также: