Украинские воины уничтожили живой состав и технику армии РФ на Левобережье Херсона (видео)

Так, ликвидированы бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, передвигавшиеся на БТР-82А. По врагу отработали экипажи FPV-дронов РУБпАК "Сова" и "Курьеры апостола Петра" черного батальона николаевских морпехов 501 отдельного батальона морской пехоты.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Россияне продолжают нести потери на Левобережье Херсонской области

Как отметил журналист, именно эта российская бригада понесла большие потери в конце ноября после ракетного удара во время награждения личного состава в оккупированной части Донецкой области.

Ранее ВСУ поразили группу российских пехотинцев под Авдеевкой. Враг понес потери.

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