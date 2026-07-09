Украинские воины вернули под контроль часть участка возле Новохатского

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские военные вернули под контроль значительную часть участка у Новохатского, который российская армия захватила около года назад.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

По его словам, история с этой деревней продолжалась почти год. В конце июля 2025 года российские войска захватили Новохатское и смогли продвинуться дальше. Со временем ситуацию удалось стабилизировать, а бои перешли в позиционную фазу.

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Мирошников отметил, что с весны этот участок стал местом активных действий украинских сил. По его словам, там была грамотно спланирована локальная операция.

"Теперь немаленькая часть участка, которая год назад была захвачена, снова под контролем славных украинских воинов", - сообщил обозреватель.

Он также пояснил, что подобные нынешние операции отличаются от предыдущих этапов войны. По словам Мирошникова, это не наступления механизированных колонн, когда один эшелон пробивал путь, а другой заходил для зачистки и закрепления.

Теперь такие действия происходят по-другому, поэтому занимают гораздо больше времени.

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Обозреватель добавил, что бои и зачистки в отдельных селах продолжаются. Часть информации может появляться в публичном пространстве, но это не гарантировано.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские десантники из батальона «Апачи» 81-й бригады ДШВ отразили первый масштабный механизированный штурм под Славянском и устроили оккупантам логистический локдаун.

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