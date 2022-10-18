Украинские волонтеры и фонды, которые больше всего помогают стране во время войны

После начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля 2022 года, в Украине вновь обрела популярность культура благотворительности. ТСН.ua собрал топ волонтеров и фондов, которые собрали больше всего средств.

Фонд "Вернись живым"

Тарас Чмут — Фонд "Вернись живым" / Фото: facebook.com

создан в 2015 году (но действует с 2014 года)

Со дня своего основания в 2014 году фонд "Вернись живым" собрал на нужды армии уже более 4,463 млрд гривен. А за последний месяц фонд смог собрать более 670 млн. гривен. За период полномасштабной войны здесь также собрали $28,253,263.88 в криптовалюте.

Главная специализация фонда – закупка защиты (шлемы, бронежилеты), нелетального оружия (коптеры, тепловизоры, прицелы и т.п.) и технических средств (например, рации для автомобилей).

За первые три недели войны наблюдался подлинный "бум" донатов. Ведь здесь собрали в 100 раз больше, чем за весь прошлый год. С большими деньгами фонд неплохо справился. А жемчужиной закупок пока беспилотный самолет Raybird 3, который стоит 18,6 млн гривен.

Также фонд закупил для воинов ВСУ:

беспилотные комплексы Аист-100;

Байрактор TB2 с тремя ударными дронами;

Комплексы PD-20.

Задонатить или узнать информацию можно здесь.

Благотворительный фонд Сергея Притулы

Фонд Сергея Притулы / Фото: facebook.com

создан в 2020 году

Как частный волонтер Сергей Притула начал помогать армии еще в 2014 году, когда Россия начала оккупацию Крыма и Донецка. Сначала он помогал броней, экипировкой и продовольствием. А потом начал снабжать подразделения уже дронами, высокоточной техникой, оборудованием для командных пунктов.

Благотворительный фонд Сергея Притулы был создан в 2020 во время пандемии. Тогда он занимался обычно невоенными направлениями. Однако сам Притула продолжал помогать армии как частное лицо.

После 24 февраля 2022 г. фонд сразу расширил свою деятельность и открыл милитарный штаб, где можно помочь военным, и гуманитарный штаб для помощи гражданским.

Самым громким сбором средств от фонда стали:

сбор на легендарные беспилотники Байрактар – но турецкая компания решила пойти навстречу украинцам и передать их бесплатно, поэтому деньги пошли на спутник от компании ICEYE;

сбор на дроны RAM II UAV – в котором также принимал участие известный блоггер Сергей Стерненко, за сутки украинцы собрали более 350 млн гривен.

Задонатить на другие собрания или узнать больше можно здесь.

Фонд Razom for Ukraine

создан в 2014 году

Учредили фонд неравнодушные украинцы из США еще во время Революции Достоинства и поддерживал общественные проекты. Однако, после 24 февраля 2022 года, фонд переквалифицировался на помощь не только гражданским, но и военным.

Фонд следит за тем, чтобы украинцы могли получать волонтерскую, финансовую, донорскую помощь со всех уголков нашей планеты.

По состоянию на конец августа фонд Razom for Ukraine собрал более 2 млрд. гривен. Эти деньги направили на закупку разнообразных технических принадлежностей для армии и гуманитарную помощь. К примеру, медицинское оборудование и медикаменты (более 200 тонн). А еще фонд занимается поддержкой уязвимых групп населения.

Получить больше информации можно здесь.

Игорь Лаченков

Игорь Лаченков — блоггер / Фото: facebook.com

блоггер

В сентябре блогер и волонтер Игорь Лаченков собрал на нужды ВСУ 30 млн гривен, которые он перечислил в волонтерские фонды "Вернись живым" и Сергея Притулы.

А уже 14 октября 2022 года он написал в своем Telegram-канале, открывшем новый сбор на "Ловца Шахедов". Блогер планирует собрать 100 млн. гривен. На этот раз сбор проходит вместе с monobank и еще одним фондом UNITED24.

Сбор должен был длиться до 23 часов вечера 15 октября 2022 года, но украинцы смогли собрать эти средства всего за восемь часов.

На эти средства планируется закупить две системы "Ловец Шахедов".

Фонд UNITED24

Фонд UNITED24 / Фото: commons.wikimedia.org

создан в феврале 2022 года

Фонд основал президент Украины Владимир Зеленский с самого начала полномасштабного вторжения России. За время своей работы фонд смог собрать более 2 млн. долларов США. Средства планируется потратить на восстановление Украины, медицинскую помощь, оборону и разминирование.

Любой из любой точки мира может прислать средства на три основных направления. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, а затем направляются профильными министерствами на самые главные нужды.

А чтобы привлечь внимание к платформе, президент решил выделить для каждого направления посла с мировым именем. Например, лицом медицинской помощи стала группа Imagine Dragon, а направление восстановления страны будет представлять директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.

Задонатить или узнать больше информации можно здесь.

Благотворительный фонд Киевская школа экономики (KSE Foundation)

создан в 2007 году (сама школа существует с 1996 года)

Фонд пытается привлекать как обычных людей, так и крупный бизнес. Деньги сюда поступают практически из всех стран мира: США, Польши, Германии, Японии, Индии, Великобритании, Бразилии.

За период с начала войны до конца лета 2022 года фонд смог собрать суммарно 30 млн долларов США. Организация пытается закупать на эти средства каски, бронежилеты, дроны, пикапы, аптечки, средства связи, турникеты для бойцов ВСУ.

Также фонд привлекался и к масштабным проектам гуманитарной помощи. В частности:

управление образовательными инициативами;

продовольственная помощь;

поддержка украинского книгоиздания во время войны;

восстановление медицинских учреждений и школ.

Узнать больше можно здесь.

Nova Ukraine

неприбыльная организация, созданная в 2014 году

Некоммерческая организация Nova Ukraine была создана американцами украинского происхождения. Главная ее цель заключалась в восстановлении постреволюционной страны. К примеру, за 2020 и 2021 год здесь собрали 300 и 400 тысяч долларов США соответственно. Расходовали средства на культурные инициативы и помощь украинским благотворительным фондам.

С начала полномасштабной войны организация смогла собрать 15 млн долларов США всего за первые 40 дней. А на 6 октября 2022 года уже собрано более 31 млн. долларов США.

Здесь можно задонатить и узнать больше.

Фонд КРУГ

создан более 8 лет назад

Эта организация уже много лет реализует медицинские, культурные и образовательные проекты. За время своего существования КОЛО передал более 30 единиц современного оборудования медицинским учреждениям по всей Украине, а также реализовал несколько общих проектов.

После начала полномасштабной войны в Украине фонд помогает эвакуировать людей из мест, где ведутся активные боевые действия, а также покупать транспортные средства для ВСУ (всего передано 140), участвует в гуманитарных перевозках.

Узнать больше о проектах и задонатиты можно здесь.

Армия SOS

начала свою работу в 2014 году

Свою работу организация начала с помощью отдельных батальонов после первого российского вторжения 2014 года. Однако вскоре она разработала свое собственное программное обеспечение Крапива. Это было приложение для артиллерийских планшетов, помогающее ускорить работу беспилотников, используя интеллектуальные карты.

Кроме того, Армия SOS помогает модернизировать системы ПВО в украинских регионах, чтобы они могли реагировать на российские угрозы быстрее.

Кроме того, организация проектирует и разрабатывает средства радиоразведки и беспилотники. К примеру, знаменитый БПЛА Валькирия.

Внести вклад можно здесь.

United Help Украина

создана в 2014 году

Благотворительная организация была создана американскими волонтерами, которые еще в 2014 году направили Украине пособия на 1 млн долларов США. Это было тактическое медицинское оборудование, тактическое снаряжение, разнообразная помощь больницам и т.д. За восемь лет своего существования организация смогла наладить сотрудничество с множеством известных организаций и фондов. Сейчас они тоже сотрудничают и вместе помогают Украине.

С начала войны организация оказала помощь на примерно 1 млрд долларов США. Кроме этого здесь также постоянно организуют фандрейзеры — продажи произведений искусства, концерты, презентации и т.д.

Узнать больше можно здесь.

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