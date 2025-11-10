Мирноград / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Российские оккупационные войска перекрывают украинские логистические пути в Мирноград Покровского района Донецкой области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, источник в разведке предупредил, что украинские войска практически не имеют логистического обеспечения, поскольку российские оккупационные войска контролируют или ведут огонь по всем украинским линиям поставок и подвоза боеприпасов.

По словам источника, ВСУ больше не могут осуществлять логистику в Мирноград пешком из-за угрозы проникновения российских диверсионных групп, ударов беспилотников и мин.

Сообщается также, что русские войска устанавливают колючую проволоку и строят укрепления в некоторых районах Мирнограда, а также русские мотоциклетные группы вошли в северную часть города.

«Российские войска, вероятнее всего, продолжат попытки ослабить способность украинских войск защищать Мирноград путем продолжения проникновений и косвенной стрельбы по украинским позициям и тылам», — пишут в ISW.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты находятся в Покровске, но не могут окружить город.