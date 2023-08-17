Украинские войска добились успехов в районах, прилегающих к Роботиному — ISW

Они продвигались в западной части Запорожской области и на границе Донецко-Запорожской области, в том числе освободили село Урожайное.

Об этом пишет ISW.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бахмутском, Бердянском (район границы Запорожско-Донецкой области) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись северо-восточнее Роботиного (10 км к югу от Орехова) в западной Запорожской области и, вероятно, добились больших успехов в близлежащих районах, учитывая недели постоянной украинской активности в лес районах северо-восточнее населенного пункта.

Украинские чиновники сообщили, что украинские войска освободили Урожайное (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Запорожско-Донецкой области, а 35-я бригада морской пехоты Украины опубликовала кадры, на которых их личный состав поднимает украинский флаг в центре населенного пункта.

Украинские отчеты об увольнении Урожайного согласовываются с предварительными заявлениями украинских официальных лиц об увольнении других населенных пунктов в этом районе и недавними сообщениями российских войск о том, что российские подразделения в этом районе отходят.

Российские заявления об украинских нападениях дальше к югу и востоку от границ населенного пункта дополнительно указывают на то, что украинские силы, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

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Российские источники утверждали, что украинские силы привлекли свои «основные резервы» к контрнаступательным операциям в западной Запорожской области, хотя продолжающиеся российские заявления о небольших нападениях украинской пехоты в этом районе не соответствуют предполагаемым привлечением основных элементов украинских механизированных резервов.

"Российские источники, кажется, неправильно изображают украинские резервы как один крупный унитарный контингент, с которым Украина обяжет воевать как единое целое, и преждевременно утверждают, что Украина направила все свои резервы на основе разрозненных наблюдений за вооруженными на западе украинскими подразделениями", — говорится в сообщении.

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