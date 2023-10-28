Украинские войска на Таврическом направлении уничтожили живую силу и технику РФ: общие потери врага

ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов, которые пытаются захватить наши территории.

В Таврическом направлении украинские военные щедро накрыли огнем армию РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач, нанеся урон врагу.

Об этом сообщили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Какие потери врага

В пресс-центре отметили, что общие потери врага составили 529 человек. Примечательно, что один оккупант сдался в плен. Также уничтожена военная техника, в частности:

7 танков;

9 ББМ;

1 артиллерийская система;

11 БпЛА;

1 единица специальной техники;

1 зенитный ракетный комплекс "ТОР".

Противник потерял один состав боеприпасов.

Напомним, в британской разведке заявили, что Россия под Авдеевкой могла понести одни из самых больших потерь за весь 2023 год.

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