Украинские войска на Таврическом направлении уничтожили живую силу и технику РФ: общие потери врага

ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов, которые пытаются захватить наши территории.
В Таврическом направлении украинские военные щедро накрыли огнем армию РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач, нанеся урон врагу.
Об этом сообщили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
Какие потери врага
В пресс-центре отметили, что общие потери врага составили 529 человек. Примечательно, что один оккупант сдался в плен. Также уничтожена военная техника, в частности:
- 7 танков;
- 9 ББМ;
- 1 артиллерийская система;
- 11 БпЛА;
- 1 единица специальной техники;
- 1 зенитный ракетный комплекс "ТОР".
Противник потерял один состав боеприпасов.
Напомним, в британской разведке заявили, что Россия под Авдеевкой могла понести одни из самых больших потерь за весь 2023 год.
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