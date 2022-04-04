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Украинские войска откинули врага из Житомирской области

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Украинские войска откинули врага из Житомирской области

Getty Images

На сегодняшний день российских оккупационных войск на территории Житомирской области нет, отметил председатель ОВА.

Украинские войска отбросили врага из Житомирщины и на сегодняшний день в области российских войск нет.

Об этом сообщил руководитель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Telegram.

"Каждый новый день и ВСУ приближают нас к победе. На Житомирщине враг был отброшен и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет", — отметил Бунечко.

В то же время он подчеркнул, что враг ушел с северных громад области, но оставил за собой "не только технику, но и "собственный" след, минуя мирные дома".

Напомним, по состоянию на 2 апреля, по данным Минобороны, ВСУ освободили от оккупантов всю Киевскую область.

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