Украинские войска продолжают продвигаться вблизи Роботиного и Клещевки — ISW

Украинские войска продолжали продвигаться к югу от Роботиного в Западной Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики Института исследования войны (ISW).

Также сообщается, что украинские военные продвинулись вблизи Бахмута 10 сентября.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись восточнее Новопрокоповки (18 км юго-восточнее Орехова).

Представитель Таврической группировки войск Украины Александр Штупун отметил, что украинские войска продолжают продвижение в районе Роботиного (12 км к югу от Орехова) и освободили на этом направлении 1,5 квадратных километров территории. Представитель Генерального штаба Украины и Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что украинские силы преуспели вблизи Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута) Донецкой области.

Напомним, что начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 10 сентября заявил, что украинские войска продлят контрнаступательные действия до конца 2023 года.

Холодная и влажная погода повлияет, но не остановит активных боевых действий, как это было в первые 18 месяцев войны. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 10 сентября заявил, что украинским силам, вероятно, осталось от 30 до 45 дней «боевой погоды».

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Сезонные проливные дожди и сильная грязь поздней осени замедлят движение почвы для обеих сторон, а низкие температуры создают различные логистические проблемы. Однако начало такой сезонной погоды меняется.

Хотя погодные условия будут влиять на контрнаступательные операции Украины, они не приведут к их окончательному завершению. Зимой по всей территории Украины бывает сильный мороз, что делает землю более благоприятной для механизированных маневров, и украинские чиновники выразили регулярный интерес к использованию этих погодных условий зимой 2022-2023 годов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о продолжительной войне, но эмоционально он и его команда готовы к ней. Также украинский лидер намекнул на ужесточение ударов по территории России.

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