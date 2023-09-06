Украинские войска стремятся расширить клин у Роботиного: в NYT предположили, какая цель

Украинские силы медленно продвигаются вперед после прорыва первых оборонительных линий России на оккупированном юге. Теперь они переключают свое внимание на прорыв еще одного хорошо защищенного участка территории. Речь идет о деревне Вербовое.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на военных аналитиков и мониторинговую группу Black Bird Group.

Подробности

По словам военных аналитиков, в последние дни украинская армия пытается прорвать российские позиции возле села Вербовое, расположенного в примерно 10 километрах к востоку от села Роботино, которое освободили на прошлой неделе.

Black Bird Group, волонтерская организация, которая анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, заявила, что украинские солдаты устранили препятствия на пути к боевым позициям российской пехоты в окрестностях Вербового.

В свою очередь, украинские командующие воздержались от любых резких заявлений. В то же время, спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Александр Штупун отметил, что российские окопы и блиндажи, с которыми сейчас столкнулись ВСУ под Вербовым, были "не такими сильными", как на первой линии обороны. Но следует учитывать, что российские минные поля осложнят наступление Украины.

Кроме того, военные аналитики предположили, что Москва, вероятно, усилила свою оборону за пределами работы дополнительными войсками.

Военные аналитики Майкл Кофман и Роб Ли считают, что наступление украинских войск с востока Роботиного на Вербовое направлено на расширение так называемого "отверстия" в эшелонах обороны России. Это имеет решающее значение, поскольку "узкий коридор может сделать силы россиян уязвимыми для контратак на флангах". Более широкий разрыв также позволит украинским силам перебросить больше техники и личного состава для поддержки их продвижения на юг.

Стратегической целью в этом наступлении, очевидно, является город Токмак, что в 24 километрах от Роботино. Чтобы достичь этого города, украинским силам придется полностью прорвать оборону вокруг Вербового, а затем дополнительные эшелоны.

Ранее речь шла о том, что полуокружение Токмака приведет к разрушению русского фронта, особенно на левом берегу Каховского водохранилища. Поэтому эта задача так важна.

Читайте также: