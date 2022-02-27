Украинские войска ударили по аэродрому Гостомеля: погибли российские оккупанты

Уничтожена техника оккупантов.

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомеля под Киевом.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Отмечается, что украинской армии удалось уничтожить российскую легкобронированную технику и БМД. Кроме того, погиб личный состав противника.

Как сообщалось, в Черниговской области украинские артиллеристы уничтожили эшелон с горючим для российских войск. На станцию Низковка Корюковского района Черниговской области из России прибыл эшелон с соляркой для колонн русских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.