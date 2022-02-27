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Украинские войска ударили по аэродрому Гостомеля: погибли российские оккупанты

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Уничтожена техника оккупантов.

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомеля под Киевом.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Отмечается, что украинской армии удалось уничтожить российскую легкобронированную технику и БМД. Кроме того, погиб личный состав противника.

Как сообщалось, в Черниговской области украинские артиллеристы уничтожили эшелон с горючим для российских войск. На станцию Низковка Корюковского района Черниговской области из России прибыл эшелон с соляркой для колонн русских войск, наступавших по направлению Чернигов-Сумы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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