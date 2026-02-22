Украинские войска удерживают Волчанск: что пытаются сделать россияне

Волчанск / © t.me/DeepStateUA

В Волчанске ВСУ продолжают удерживать позиции на юге города. Российские силы пытаются атаковать фланги и оцепить Силы обороны.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, ситуация в Волчанске более сложная, чем в Купянске. Там неприятель сосредоточен в нескольких домах и отрезан от главных сил. А Волчанск практически полностью разрушен, а поставки российских подразделений затруднены из-за короткого «плеча» с территории России.

«Большая часть Волчанская сейчас, объективно — это руины. И большинство руин, к сожалению, находится под контролем российских сил. Несмотря на то, что на юге города сохраняется украинское присутствие, враг пытается его ликвидировать», — подчеркнул Трегубов.

Российские войска ведут фланговые атаки, пытаясь охватить украинские позиции и продвинуться на Волчанские хутора. Как пояснил Трегубов, просто охватить украинские войска на юге города и заставить их отойти или вообще попасть в окружение. Пока оккупантам это не удается, но они очень активно пытаются реализовать задуманное.

«Там действительно сложно — в разрушенном городе не просто держать оборону», — добавил он.

Ранее говорилось, что в Волчанске ситуация остается очень сложной, потому что РФ интенсивно давят на город и его окрестности, где ВСУ держат позиции. Город почти полностью разрушен, а противник пытается обходить украинские позиции на Вильче и Волчанских Хуторах, что усложняет оборону. В то же время в Купянске ситуация более стабильная: враг стоит на окраинах, но Силы обороны удерживают плацдарм и наносят значительные потери противнику.