Украинские войска уничтожили 30 вражеских вертолетов возле Херсона и 3 колонны оккупантов возле Николаева

Украинские защитники нанесли удар российскому оккупанту и захватили большое количество боекомплекта.

В ночь на 7 марта украинские военные уничтожили 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка возле Херсона. Противник понес потери в технике и в личном составе. Также украинские защитники уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.

Об этом сообщила пресс-служба Командования морской пехоты.

"Утро в Украине для российской нечисти точно начинается не с кофе. Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки, на подходе к Николаеву украинские войска уничтожили 3 колонны врага.

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", — сообщили в пресс-службе.