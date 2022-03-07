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Украинские войска уничтожили 30 вражеских вертолетов возле Херсона и 3 колонны оккупантов возле Николаева

Украинские войска уничтожили 30 вражеских вертолетов возле Херсона и 3 колонны оккупантов возле Николаева

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Украинские войска уничтожили 30 вражеских вертолетов возле Херсона и 3 колонны оккупантов возле Николаева

фото/Командование морской пехоты

Украинские защитники нанесли удар российскому оккупанту и захватили большое количество боекомплекта.

В ночь на 7 марта украинские военные уничтожили 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка возле Херсона. Противник понес потери в технике и в личном составе. Также украинские защитники уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.

Об этом сообщила пресс-служба Командования морской пехоты.

"Утро в Украине для российской нечисти точно начинается не с кофе. Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки, на подходе к Николаеву украинские войска уничтожили 3 колонны врага.

"Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20", — сообщили в пресс-службе.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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