Украинские военные / © Associated Press

В городе Мирноград Донецкой области ситуация для Сил обороны Украины остается крайне сложной из-за проблем. Сейчас украинские военные находятся в условиях оперативного окружения.

Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио Свобода.

Костенко пояснил, что в отличие от тактического окружения, где противник полностью перекрывает движение и контролирует всю территорию, оперативное окружение означает, что ты можешь «маневрировать внутри пространства, в котором тебя закрыли».

«Я это называю по своему оперативному окружению, так, как я вижу. Есть тактическое окружение, когда противник, скажем, полностью закрыт и не может даже передвигаться по району окружения, потому что полностью попадает под впечатление противника. А оперативное окружение — это когда ты можешь передвигаться по району, в котором ты окружен, и там проводить какие-то действия, передислокации, подразделения, „гулять“ по этому району. Ну грубо, так скажем. Но скажем уже приехать в этот район, или доставить туда какой-то провиант или логистику — это уже невозможно», — отметил Костенко.

В то же время нардеп подчеркнул, что окончательное определение характера окружения может предоставить только Генеральный штаб ВСУ.

«Я говорю то, что я вижу согласно нарисованному на карте DeepState. То, что там нет сплошного окружения, не оперативно, не тактически с точки зрения тех старых понятий, когда нужно было полностью замкнуть — это факт. Но с точки зрения контроля противником неба и логистики, насколько я знаю, то там очень сложная ситуация», — подчеркнул Костенко.

Напомним, командир полка БС «Ахиллес» анонсировал освобождение стратегического города «в обозримой перспективе».