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Дата публикации
Категория
Украина
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Украинские войска впервые в мире пошли в подземное контрнаступление: прорвались на километры (видео)

Российские оккупанты планировали прорваться в тыл ВСУ через газовые путепроводы, но Силы обороны сыграли на опережение.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Украинские бойцы во время операции «Велес» и взятые в плен российские военные

Украинские бойцы во время операции «Велес» и взятые в плен российские военные

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Силы обороны Украины совершили уникальную в мировой военной истории подземную контрнаступательную операцию «Велес» на Купянском направлении. Продвинувшись более чем на 15 км подземными коммуникациями, бойцы корпуса «Хартия» и другие подразделения застали врага врасплох, в итоге более 30 российских военных попали в плен.

Об этом сообщили в корпусе «Хартия».

Операцию «Велес» на Купянском направлении провела группировка украинских войск под командованием 2-го корпуса Нацгвардии «Хартия». Защитники продвинулись более чем на 15 км подземными коммуникациями в тыл российских войск.

Силы обороны действовали одновременно под землей и на поверхности, а также применяли беспилотники. Это позволило лишить российских оккупантов возможности выйти в тыл Купянска.

По итогам операции более 30 российских военных попали в плен. Общие потери противника превысили 100 человек.

«Мы наблюдали, как противник работает под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю. Мы предусмотрели действия противника и овладели тактикой ведения боевых действий под землей», — рассказал командир корпуса «Хартия» бригадный генерал Игорь Оболенский.

К проведению операции привлекли бригаду «Хартия», штурмовой полк «Р.У.Г», полк беспилотных систем «Лава», подразделения Главного управления разведки, в том числе легион «Свобода России» и РДК, а также бригаду беспилотных систем «Ахиллес».

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Накануне Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска давят на нескольких направлениях от Сумщины до Запорожья, но подтвержденных продвижений не имеют, а их заявления об успехах не подтверждаются.

  • На Сумском направлении ВСУ удерживают позиции и продвигаются северо-восточнее Мирополья, пока враг пытается давить возле Мирополья и Нововодмитровки.

  • Под Купянском украинские силы поразили россиян южнее города, опровергнув заявления РФ о захвате соседних сел.

  • На Лиманском, Славянском, Константиновском направлениях и в Доброполье оккупанты осуществляют штурмы и попытки инфильтрации малыми группами, однако закрепиться или изменить линию фронта им не удается.

  • На Гуляйпольском и Ореховском направлениях ВСУ сдерживают наступательные действия противника контратаками и уничтожают легкую технику россиян в районах проникновения.

На Лиманском направлении в результате контрнаступательной операции «Вивальди» ВСУ разгромили 144-ю мотострелковую дивизию РФ и отбросили врага за реку Жеребец, что позволило занять выгодную оборону и существенно сократить линию фронта. Эта операция сорвала масштабный план Кремля по окружению украинских сил через Святогорск и Барвенково, заставив оккупантов перейти к изнурительным фронтальным штурмам подготовленных позиций.

В общем, контрнаступательные действия ВСУ перехватили оперативную инициативу и фактически остановили продвижение врага, который с сентября потерял больше территорий, чем захватил с начала года.

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