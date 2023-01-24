Украинские врачи впервые пересадили легкие: спасли 56-летнего ликвидатора аварии на ЧАЭС (фото)

Мужчина получил радиационное облучение, когда устранял последствия взрыва на 4-м энергоблоке, что, вероятно, послужило причиной тяжелого заболевания.

Во второй раз в Украине и впервые без помощи коллег из-за границы украинские врачи пересадили пациенту легкие. Благодаря уникальной операции удалось спасти 56-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС со сложным заболеванием.

Об этом сообщили 24 января в Первом медицинском объединении Львова.

Трансплантация во главе с врачами Романом Домашичем и Игорем Гуменным длилась 16 часов. Операция завершилась ночью и прошла успешно. С утра пациент дышит самостоятельно.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Донором стал 54-летний житель Львовщины, у которого случился инсульт. После того, как медики констатировали смерть мозга, родные согласились отдать его органы ради спасения других людей. Кроме легких, врачи с помощью коллег из Института сердца пересадили еще четыре органа: сердце, печень и две почки.

Легкие получил 56-летний киевлянин Александр. У мужчины была тотальная буллезная эмфизема – заболевание, при котором воздушные кисты заменяют здоровую легочную ткань. В течение последних нескольких лет он едва проходил 30 метров. Если больше – кружилась голова, мужчина задыхался. Из-за внезапного разрыва уже гигантских кист жизнь мужчины могла оборваться в любой момент.

Александр — один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, устранявший последствия взрыва на 4-м энергоблоке и получивший радиационное облучение. Это, вероятно, и послужило причиной критических изменений в обоих легких.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"На пересадку решился ради сына Тимофея. Ему – 11 лет. Александр воспитывает мальчика сам. Хочет, чтобы у него и дальше был любящий папа", — рассказали медики.

Донорское сердце получил 48-летний Александр, житель Закарпатья. У него была дилатационная кардиомиопатия. Его сердце теряло упругость и не могло перекачивать кровь.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Печень пересадили еще одному жителю Закарпатья, 50-летнему Валерию. У мужчины был цирроз, обусловленный вирусным гепатитом С.

Одна почка досталась 47-летнему Ивану из Закарпатья. Вторая почка – 44-летний Любови из Прикарпатья. Оба продолжительное время болели хроническим гломерулонефритом.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Напомним, во Львове родные сестры одновременно родили двоих детей. У 25-летней Анны и 20-летней Антонины одновременно отошли воды и спустя несколько часов на свет появились дети. Чудо произошло на Рождество.

Как не испортить зрение в темноте из-за блекаута: врач Анастасия Шелевицкая

Читайте также: