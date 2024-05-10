Украинские заключенные на фронте: офицер ВСУ указал на важные нюансы

Возможность отправиться на фронт по контракту нужно дать, прежде всего, тем людям, которые совершили нетяжкие или непреднамеренные преступления. При этом бывших заключенных не следует изолировать в спецподразделениях.

Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал офицер ВСУ и волонтер Мирослав Гай.

Он отметил, что поскольку мобилизационный ресурс Украины намного меньше, чем в Российской Федерации, а в российской армии практикуют амнистию для осужденных в случае подписания контракта, применять такой подход к украинским заключенным оправдано.

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"Если человек совершил ДТП или нанес ущерб кому-то не намеренно, а из-за случая, то такому человеку, если у него есть желание и ему позволяет здоровье, стоило бы давать шанс отправиться на фронт", — считает Мирослав Гай.

Но при этом он отметил, что нахождение бывших заключенных в специальных военных подразделениях может быть нецелесообразным.

“У людей, долго находившихся в заключении, сложились определенные социальные стереотипы поведения. И я считаю, что им было бы гораздо легче адаптироваться к работе в Вооруженных силах Украины, если бы они были смешаны в нормальных подразделениях с нормальными коллективами бойцов. Просто за счет законов социального поведения они бы контролировали и их социализацию, и их обучение, и они бы перенимали традиции и правила поведения тех коллективов, куда они прибывают, а не создавали какие-то новые организованные группы именно из заключенных, у которых есть свой стиль. поведения, какие-то свои кодексы, свои какие-то жизненные правила", — подчеркнул Гай.

Напомним, 8 мая Верховная Рада приняла в целом законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Такая категория мобилизованных будет служить в специальных подразделениях.

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