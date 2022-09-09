Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские защитники чтят память Елизаветы II посланиями на артиллерийских снарядах (фото)

Дата публикации
Просмотры
3724
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские защитники чтят память Елизаветы II посланиями на артиллерийских снарядах (фото)

Twitter/Отбой пожизненной тревоги

Украинские военные чтят память Королевы Великобритании Елизаветы II посланиями на артиллерийских снарядах.

В сети показали фото самих боеприпасов, на которых видны надписи "Елизавете" и "Честь королеве".

Фото артснарядов появилось в Твиттере.

По словам одного из украинских защитников, таким образом ВСУ чтят "славного лидера великого народа". На это уже отреагировала британская телесеть Sky News.

Там отметили, что чествование королевы происходило в разных формах, что "отражало влияние правления покойного монарха на людей с самым разным происхождением во всем мире".

"Роль Великобритании в поддержке военных усилий Украины высока. Поэтому влияние смерти Елизаветы II почувствовали многие люди и в стране, которая почти 200 дней находилась в конфликте с соседней Россией", — написали в Sky News.

Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 г., в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет.

Читайте также:

Королева мира: Великобритания будет жить иначе после смерти Елизаветы II

Королева мира: Великобритания будет жить иначе после смерти Елизаветы II

Похожие темы:

Следующая публикация