Украинские защитники чтят память Елизаветы II посланиями на артиллерийских снарядах (фото)

В сети показали фото самих боеприпасов, на которых видны надписи "Елизавете" и "Честь королеве".

Фото артснарядов появилось в Твиттере.

По словам одного из украинских защитников, таким образом ВСУ чтят "славного лидера великого народа". На это уже отреагировала британская телесеть Sky News.

/Украинские артиллеристы с благодарностью чествуют знаменитого лидера великого народа/Russian artillery men's sincere gratitude and respect to remarkable leader of a great nation pic.twitter.com/BGoUGCf1eF — Отбой пожизненной тревоги (@denintern) September 9, 2022

Там отметили, что чествование королевы происходило в разных формах, что "отражало влияние правления покойного монарха на людей с самым разным происхождением во всем мире".

"Роль Великобритании в поддержке военных усилий Украины высока. Поэтому влияние смерти Елизаветы II почувствовали многие люди и в стране, которая почти 200 дней находилась в конфликте с соседней Россией", — написали в Sky News.

Напомним, королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет. Она была одним из монархов, правивших дольше всего в истории. Она взошла на престол 6 февраля 1952 г., в день смерти ее дорогого отца короля Георга VI, и правила долгих 70 лет.

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