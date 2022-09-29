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Украинские защитники копеечным способом уничтожили российский танк за несколько миллионов (видео)

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Украинские защитники копеечным способом уничтожили российский танк за несколько миллионов (видео)

Украинские защитники продолжают придумывать, помимо традиционных, способы уничтожения российской техники.

Так, на днях ВСУ милитаризовали стоимостный российский танк, использовав дрон и гранату.

Видео "демилитаризации" ВС РФ выложил в Сеть волонтер Юрий Мысягин.

"Российский танк стоимостью несколько миллионов долларов, уничтоженный 40-миллиметровой гранатой M433, сброшенной с украинского беспилотника с помощью самодельной копеечной системы сброса", — написал волонтер.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

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