Украинские защитники копеечным способом уничтожили российский танк за несколько миллионов (видео)

Так, на днях ВСУ милитаризовали стоимостный российский танк, использовав дрон и гранату.

Видео "демилитаризации" ВС РФ выложил в Сеть волонтер Юрий Мысягин.

"Российский танк стоимостью несколько миллионов долларов, уничтоженный 40-миллиметровой гранатой M433, сброшенной с украинского беспилотника с помощью самодельной копеечной системы сброса", — написал волонтер.

Как ранее сообщил глава государства Владимир Зеленский, в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация, ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов.

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