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Украинские защитники "минуснули" вражеский штурмовик в Херсонской области

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Украинские защитники "минуснули" вражеский штурмовик в Херсонской области

Генштаб ВСУ

В Херсонской области ВСУ продолжают уничтожать россиян и их технику.

За прошедшие сутки у кафиров стало на один штурмовик меньше.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали около 170 оккупантов, на сегодняшний день количество обезвреженных в Украине россиян составляет 54 650.

Начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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