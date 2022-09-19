Украинские защитники "минуснули" вражеский штурмовик в Херсонской области

В Херсонской области ВСУ продолжают уничтожать россиян и их технику.

За прошедшие сутки у кафиров стало на один штурмовик меньше.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали около 170 оккупантов, на сегодняшний день количество обезвреженных в Украине россиян составляет 54 650.

Начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.