Украинские защитники остановили наступление оккупантов на Славянск в районе поселка Довгенькое — Генштаб

Украинские защитники остановили наступление оккупантов на Славянск в районе поселка Довгенькое — Генштаб

Российские оккупанты не оставляют попытки взять город Славянск.

Сейчас они собираются силами, чтобы возобновить наступление, которое ранее смогли отразить ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11-го армейского корпуса Балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Совершил попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет. В готовности к использованию более полутора десятков снарядов. Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

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